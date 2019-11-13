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Ауар пропустит не менее двух недель, Депай вернется в строй после паузы

00:06
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Игроки «Лиона» Уссем Ауар и Мемфис Депай получили травмы в воскресном матче чемпионата Франции против «Марселя» (1:2). Как сообщает L'Equipe, у первого проблемы с подколенными сухожилиями левого бедра, поэтому на восстановление ему понадобится от 15 дней до 1 месяца, а у второго повреждение бедра. Голландец должен вернуться в строй после международного перерыва.

Напомним, на замену Уссему Ауара в молодежную сборную Франции был вызван полузащитник «Нанта» Имран Луза.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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