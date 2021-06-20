«Арсенал» предложил игроку «Лиона» Ауару пятилетний контракт
08:16
«Арсенал» интересуется полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.
По данным источника, «канониры» предлагают игроку пятилетний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год. На данный момент «Арсенал» ведет переговоры с «Лионом».
В прошлом сезоне 22-летний француз провел 30 матчей в лиге 1, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи. Контракт хавбека с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 42 миллиона евро.
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