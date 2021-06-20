«Арсенал» предложил игроку «Лиона» Ауару пятилетний контракт

«Арсенал» интересуется полузащитником «Лиона» Уссемом Ауаром, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, «канониры» предлагают игроку пятилетний контракт с зарплатой в 6 миллионов евро в год. На данный момент «Арсенал» ведет переговоры с «Лионом».

Houssem #Aouar is still an #Arsenal's target. #Gunners have offered to the french midfielder a contract until 2026 (€ 6M/year) and now are working to try to reach an agreement with #OlympiqueLyonnais. #transfers #AFC #OL — Nicol? Schira (@NicoSchira) June 20, 2021

В прошлом сезоне 22-летний француз провел 30 матчей в лиге 1, забив 7 голов и сделав 3 результативные передачи. Контракт хавбека с «Лионом» рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость — 42 миллиона евро.