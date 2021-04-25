«Нант» в гостях победил «Страсбур»
«Нант» победил «Страсбур» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 2:1.
На гол Людовика Ажорка гости ответили забитыми мячами Жан-Шарля Кастеллетто и Людовика Бласа.
«Нант» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 31 очком в 34 матчах, «Страсбур» идет на 15-й строчке с 37 очками в 34 играх.
Чемпионат Франции. Лига 1
34-й тур
«Страсбур» — «Нант» — 1:2 (1:0)
Голы: Айорк, 43 (1:0). Кастеллетто, 53 (1:1). Блас, 76 (1:2).
«Страсбур»: Селс, Кароль, Митрович, Джикю, Каси, Томассон, Льенар, Аолу, Сиссоко (Беллегард, 68), Диалло (Шахири, 80), Айорк (Сахи, 80).
«Нант»: Лафон, Коршья, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Блас (Жиротто, 83), Чиривелья, Луза (Перейра де Са, 90+3), Кулибали, Саймон (Коко, 80), Коло Муани.
Предупреждения: Чиривелья, 16. Джикю, 17. Луза, 22. Кастеллетто, 57.
Судья: Бюке (Франция).
25 апреля. Страсбург. Стадион «ла Мено».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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