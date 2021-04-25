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«Нант» в гостях победил «Страсбур»

18:10
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«Нант» победил «Страсбур» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 2:1.

На гол Людовика Ажорка гости ответили забитыми мячами Жан-Шарля Кастеллетто и Людовика Бласа.

«Нант» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции с 31 очком в 34 матчах, «Страсбур» идет на 15-й строчке с 37 очками в 34 играх.

Чемпионат Франции. Лига 1

34-й тур

«Страсбур» — «Нант» — 1:2 (1:0)

Голы: Айорк, 43 (1:0). Кастеллетто, 53 (1:1). Блас, 76 (1:2).

«Страсбур»: Селс, Кароль, Митрович, Джикю, Каси, Томассон, Льенар, Аолу, Сиссоко (Беллегард, 68), Диалло (Шахири, 80), Айорк (Сахи, 80).

«Нант»: Лафон, Коршья, Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Блас (Жиротто, 83), Чиривелья, Луза (Перейра де Са, 90+3), Кулибали, Саймон (Коко, 80), Коло Муани.

Предупреждения: Чиривелья, 16. Джикю, 17. Луза, 22. Кастеллетто, 57.

Судья: Бюке (Франция).

25 апреля. Страсбург. Стадион «ла Мено».

Страсбур — Нант

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