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Сегодня, 18:51

«Лорьян» одержал волевую победу над «Анже»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лорьян» одержал волевую победу над «Анже» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Аутсайдер лиги 1 открыл счет уже на 10-й минуте, когда отличился нападающий Абдалла Сима.

Но тот же Сима во втором тайме отправил мяч уже в свои ворота на 79-й минуте, а потом победу «Лорьяну» принес точный удар полузащитника Энцо Ле Фе.

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:2
Лорьян
Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
2:0
Аяччо
Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau (Нант)
Нант
1:0
Осер

ФК Анже
ФК Аяччо
ФК Лорьян
ФК Нант
ФК Осер
ФК Тулуза
0
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 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 16 4 4 8 21-33 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
 - : -
1.01 17:00
Монако – Брест
 - : -
1.01 17:00
Нант – Осер
 - : -
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 - : -
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 - : -
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
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2.01 21:00
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Лионель Месси

ПСЖ

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Марсель

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И К Ж
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Реймс

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Осер

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