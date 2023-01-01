«Лорьян» одержал волевую победу над «Анже»

«Лорьян» одержал волевую победу над «Анже» в матче 17-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Аутсайдер лиги 1 открыл счет уже на 10-й минуте, когда отличился нападающий Абдалла Сима.

Но тот же Сима во втором тайме отправил мяч уже в свои ворота на 79-й минуте, а потом победу «Лорьяну» принес точный удар полузащитника Энцо Ле Фе.