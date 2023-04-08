«Лилль» проиграл аутсайдеру «Анже», пропустив в концовке матча

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«Лилль» на выезде проиграл «Анже» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 0:1.

Единственный гол в концовке матча забил Халид Шабанович.

«Анже» продолжает замыкать турнирную таблицу лиги 1, имея 14 очков. «Лилль» (52) не смог приблизиться к «Монако» (57) и занимает 5-ю строчку.