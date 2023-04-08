Верратти пропустит матч «ПСЖ» против «Ниццы»

Читать «СЭ» в

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти не примет участия в матче 30-го тура чемпионата Франции против «Ниццы», сообщает GFFN.

По данным источника, 30-летний итальянец получил травму подколенного сухожилия.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 66 очков. «Ницца» располагается на 8-й строчке — 45 очков.

Матч «Ницца» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 8 апреля. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.