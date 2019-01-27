Антуан Комбуаре: "Монако" мог нас подавить техникой и опытом, но не мотивацией"

Главный тренер "Дижона" Антуан Комбуаре остался доволен победой над "Монако" (2:0) в матче чемпионата Франции. В лиге 1 его команда оторвалась от монегасков, которые остались предпоследними.

– Это был очень важный матч, потому что мы не дали "Монако" нас обойти, – цитирует AFP Комбуаре. – Мы оторвались до пяти очков. Это здорово. Я очень доволен и горжусь ребятами. У "Монако" есть отличные игроки, в первые 15 минут на нас очень сильно давили. Мы не могли выиграть ни одного единоборства. При счете 0:0 у "Монако" были прекрасные моменты. Соперник мог нас подавить техникой, опытом, но не мотивацией и самоотдачей. Мы сделали все, чтобы победить.