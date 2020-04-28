Андре Виллаш-Боаш заявил, что больше не будет работать в Англии

Главный тренер «Марселя», экс-наставник «Челси» и «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш заявил, что больше не хочет работать в Англии.

— Я не вернусь в английскую премьер-лигу, — цитирует Daily Mail Виллаша-Боаша. — Да, в этот чемпионат вкладывают много денег, тут лучшие футболисты и команды. Тем не менее, мне нравится работать в лиге, которая включает в себя клубы с различными философиями игры. В Англии же все совсем не так.

Виллаш-Боаш возглавлял «Челси» с 2011 по 2012 год, также он работал в «Тоттенхэме» с 2012 по 2014 годы.