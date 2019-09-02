Андре Виллаш-Боаш: «Это была фантастическая игра»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался доволен игрой чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (1:0). Это вторая победа провансальцев подряд.

— Это была фантастическая игра, — цитирует AFP португальца. — Очень доволен победой, которая может перезагрузить сезон для нас. Трансферное окно фактически закрылось, сюрпризов не будет. Команда станет спокойнее и собраннее. В каких-то моментах играли не очень хорошо, допускали некоторые ошибки. Но с точки зрения физического состояния и эмоций мы были очень хороши. Ищем варианты оптимального построения схемы. Очень важно возвращение Товена. Он может перевести команду на другой уровень. Все наши ошибки касались работы с мячом впереди — в защите мы сыграли очень хорошо.