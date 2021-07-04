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Андре Онана попал в сферу интересов «Лиона»

10:52
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Голкипер «Аякса» Андре Онана находится в сфере интересов «Лиона». На кандидатуре 25-летнего камерунца настаивает новый главный тренер команды Петер Бос, сообщает L'Equipe.

Контракт Онана с голландским клубом заканчивается летом 2022 года.

Напомним, с февраля 2021 года Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга. Срок отстранения голкипера теперь составляет 9 месяцев вместо 12. Таким образом, его дисквалификация окончится 3 ноября.

Онана был дисквалифицирован за употребление фуросемида. Вещество обнаружили в моче футболиста после внесоревновательной проверки 30 октября 2020 года.

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Иван Шитик все материалы автора

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