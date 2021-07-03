Джованни Симеоне близок к переходу в «Марсель»

«Марсель» интересуется нападающим «Кальяри» Джованни Симеоне. Президент французского клуба Пабло Лангория улетел в Италию, чтобы согласовать трансфер 25-летнего аргентинца, сообщает La Provence.

Контракт Джованни Симеоне — сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, с сардинским «Кальяри» рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии форвард забил шесть голов в 33 играх.