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Джованни Симеоне близок к переходу в «Марсель»

17:48
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«Марсель» интересуется нападающим «Кальяри» Джованни Симеоне. Президент французского клуба Пабло Лангория улетел в Италию, чтобы согласовать трансфер 25-летнего аргентинца, сообщает La Provence.

Контракт Джованни Симеоне — сына главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, с сардинским «Кальяри» рассчитан до июня 2024 года. Рыночная стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

В минувшем розыгрыше чемпионата Италии форвард забил шесть голов в 33 играх.

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Иван Шитик все материалы автора

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