«Тулуза» переиграла «Ренн»
«Тулуза» переиграла «Ренн» со счетом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Франции.
«Тулуза» набрала 32 очка и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.
«Ренн» проиграл три из последних четырех матчей и остается на пятой строчке, имея в активе 40 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|23
|17
|3
|3
|55-20
|54
|
2
|Марсель
|23
|15
|4
|4
|45-20
|49
|
3
|Монако
|23
|14
|5
|4
|51-30
|47
|
4
|Ланс
|22
|13
|7
|2
|34-16
|46
|
5
|Ренн
|23
|12
|4
|7
|42-28
|40
|
6
|Лилль
|22
|11
|5
|6
|38-27
|38
|
7
|Ницца
|23
|10
|7
|6
|30-21
|37
|
8
|Лорьян
|22
|10
|6
|6
|35-34
|36
|
9
|Лион
|22
|9
|5
|8
|33-24
|32
|
10
|Тулуза
|23
|9
|5
|9
|39-39
|32
|
11
|Клермон Фут
|23
|8
|6
|9
|24-31
|30
|
12
|Реймс
|22
|6
|12
|4
|26-26
|30
|
13
|Нант
|22
|5
|10
|7
|23-26
|25
|
14
|Монпелье
|22
|6
|2
|14
|31-45
|20
|
15
|Брест
|22
|4
|8
|10
|24-35
|20
|
16
|Труа
|22
|4
|7
|11
|33-48
|19
|
17
|Аяччо
|23
|5
|3
|15
|18-42
|18
|
18
|Страсбур
|22
|3
|9
|10
|27-39
|18
|
19
|Осер
|22
|3
|5
|14
|18-46
|14
|
20
|Анже
|22
|2
|3
|17
|18-47
|9
Результаты / календарь
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38 тур
|10.02
|23:00
|
Ницца – Аяччо
|3 : 0
|11.02
|19:00
|
Монако – ПСЖ
|3 : 1
|11.02
|23:00
|
Клермон Фут – Марсель
|0 : 2
|12.02
|15:00
|
Тулуза – Ренн
|3 : 1
|12.02
|17:00
|
Анже – Осер
|- : -
|12.02
|17:00
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|12.02
|17:00
|
Монпелье – Брест
|- : -
|12.02
|17:00
|
Реймс – Труа
|- : -
|12.02
|19:05
|
Нант – Лорьян
|- : -
|12.02
|22:45
|
Лион – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|14
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|14
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|17
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|19
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|17
|1
|2
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