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Сегодня, 16:52

«Тулуза» переиграла «Ренн»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Тулуза» переиграла «Ренн» со счетом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Франции.

«Тулуза» набрала 32 очка и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

«Ренн» проиграл три из последних четырех матчей и остается на пятой строчке, имея в активе 40 очков.

Франция. Лига 1. 23-й тур
12 февр, 15:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
3:1
Ренн

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2022-2023/
ФК Ренн
ФК Тулуза
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 17 3 3 55-20 54
2
 Марсель 23 15 4 4 45-20 49
3
 Монако 23 14 5 4 51-30 47
4
 Ланс 22 13 7 2 34-16 46
5
 Ренн 23 12 4 7 42-28 40
6
 Лилль 22 11 5 6 38-27 38
7
 Ницца 23 10 7 6 30-21 37
8
 Лорьян 22 10 6 6 35-34 36
9
 Лион 22 9 5 8 33-24 32
10
 Тулуза 23 9 5 9 39-39 32
11
 Клермон Фут 23 8 6 9 24-31 30
12
 Реймс 22 6 12 4 26-26 30
13
 Нант 22 5 10 7 23-26 25
14
 Монпелье 22 6 2 14 31-45 20
15
 Брест 22 4 8 10 24-35 20
16
 Труа 22 4 7 11 33-48 19
17
 Аяччо 23 5 3 15 18-42 18
18
 Страсбур 22 3 9 10 27-39 18
19
 Осер 22 3 5 14 18-46 14
20
 Анже 22 2 3 17 18-47 9
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38 тур
10.02 23:00
Ницца – Аяччо
 3 : 0
11.02 19:00
Монако – ПСЖ
 3 : 1
11.02 23:00
Клермон Фут – Марсель
 0 : 2
12.02 15:00
Тулуза – Ренн
 3 : 1
12.02 17:00
Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
Лилль – Страсбур
 - : -
12.02 17:00
Монпелье – Брест
 - : -
12.02 17:00
Реймс – Труа
 - : -
12.02 19:05
Нант – Лорьян
 - : -
12.02 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Реймс

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ПСЖ

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

 10
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Неймар

ПСЖ

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Марсель

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Осер

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