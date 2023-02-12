«Тулуза» переиграла «Ренн»

«Тулуза» переиграла «Ренн» со счетом 3:1 в матче 23-го тура чемпионата Франции.

«Тулуза» набрала 32 очка и поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

«Ренн» проиграл три из последних четырех матчей и остается на пятой строчке, имея в активе 40 очков.