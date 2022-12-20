Американский миллиардер стал новым владельцем «Лиона». Олас пока останется президентом клуба

Американский миллиардер Джон Текстор стал новым владельцем «Лиона», сообщает пресс-служба клуба.

Он выкупил 77,49 процента акций клуба у Жана-Мишеля Оласа, который останется президентом «ткачей» еще на 3 года.

Сделка, стоимость которой оценивается более чем в 800 млн евро, была завершена после шести с лишним месяцев переговоров.

Холдинг Eagle Football Holdings, который принадлежит Текстору, также владеет еще двумя футбольными клубами — бразильским «Ботафого» и английским «Кристал Пэлас».