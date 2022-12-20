Американский миллиардер стал новым владельцем «Лиона». Олас пока останется президентом клуба
Американский миллиардер Джон Текстор стал новым владельцем «Лиона», сообщает пресс-служба клуба.
Он выкупил 77,49 процента акций клуба у Жана-Мишеля Оласа, который останется президентом «ткачей» еще на 3 года.
Сделка, стоимость которой оценивается более чем в 800 млн евро, была завершена после шести с лишним месяцев переговоров.
Холдинг Eagle Football Holdings, который принадлежит Текстору, также владеет еще двумя футбольными клубами — бразильским «Ботафого» и английским «Кристал Пэлас».
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|
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|
3
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|15
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|4
|2
|31-14
|31
|
4
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|
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|
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|
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|
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|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
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|
20
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|15
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|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|- : -
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2
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