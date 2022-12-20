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Сегодня, 19:26

Месси получил приглашение на переговоры с «ПСЖ» от президента клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото ФК «ПСЖ»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично пригласил нападающего Лионеля Месси на переговоры о продление контракта с клубом, сообщает Goal.

Переговоры должны состояться уже в ближайшие дни. «ПСЖ» хотел бы закрыть вопрос с новым контрактом для Лионеля Месси до конца 2022 года.

35-летния футболист заверил руководство французского клуба, что после ЧМ-2022 будет готов рассмотреть продление соглашения, если его устроят условия.

Нынешний контракт Месси с «ПСЖ» действует до конца сезона-2022/23. В текущем сезоне он сыграл за команду 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

Лионель Месси
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
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 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
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 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
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 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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 - : -
28.12 17:00
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Осер – Монако
 - : -
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Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 23:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

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