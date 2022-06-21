Американский бизнесмен может стать владельцем одного из самых титулованных клубов Франции

Американский бизнесмен Джон Текстор может стать владельцем «Лиона».

Французский клуб объявил у себя на официальном сайте о начале переговоров по продаже компании Eagle Football Holdings контрольного пакета акций. Холдинг планирует купить 66,56 процента акций «Лиона», в будущем доля может вырасти до 88,55 процента.

Текстор является владельцем Eagle Football Holdings. Ему принадлежат около 40 процентов акций английского «Кристал Пэлас», 90 процентов акций бразильского «Ботафого» и 80 процентов акций бельгийского «Моленбека».

«Лион» — семикратный чемпион Франции и пятикратный обладатель Кубка страны. Также команда 8 раз выигрывала Суперкубок Франции и 1 раз побеждала в Кубке французской лиги.

В сезоне-2021/22 «Лион» с 61 очками в 38 матчах занял 8-е место в чемпионате Франции.