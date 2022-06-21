Американский бизнесмен может стать владельцем одного из самых титулованных клубов Франции
Американский бизнесмен Джон Текстор может стать владельцем «Лиона».
Французский клуб объявил у себя на официальном сайте о начале переговоров по продаже компании Eagle Football Holdings контрольного пакета акций. Холдинг планирует купить 66,56 процента акций «Лиона», в будущем доля может вырасти до 88,55 процента.
Текстор является владельцем Eagle Football Holdings. Ему принадлежат около 40 процентов акций английского «Кристал Пэлас», 90 процентов акций бразильского «Ботафого» и 80 процентов акций бельгийского «Моленбека».
«Лион» — семикратный чемпион Франции и пятикратный обладатель Кубка страны. Также команда 8 раз выигрывала Суперкубок Франции и 1 раз побеждала в Кубке французской лиги.
В сезоне-2021/22 «Лион» с 61 очками в 38 матчах занял 8-е место в чемпионате Франции.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
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|0-0
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3
|Монако
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4
|Ренн
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5
|Ницца
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6
|Страсбур
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7
|Ланс
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8
|Лион
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9
|Нант
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10
|Лилль
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11
|Брест
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|0
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|0-0
|0
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12
|Реймс
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Монпелье
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Анже
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Труа
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лорьян
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Клермон Фут
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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19
|Аяччо
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|0
|0-0
|0
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20
|Осер
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|0
|0-0
|0
|7.08
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
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Ланс – Брест
|- : -
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Лилль – Осер
|- : -
|7.08
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Лион – Аяччо
|- : -
|7.08
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
|00:00
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
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Тулуза – Ницца
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