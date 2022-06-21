«ПСЖ» предложил «Интеру» 60 миллионов евро за Шкриньяра
«ПСЖ» хочет подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, парижане предложили итальянскому клубу 60 миллионов евро и потенциальные бонусные выплаты на неназванную сумму за 27-летнего словака.
Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продавать футболиста в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 65 миллионов евро.
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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