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Сегодня, 01:10

«ПСЖ» предложил «Интеру» 60 миллионов евро за Шкриньяра

Иван Торопцев
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, парижане предложили итальянскому клубу 60 миллионов евро и потенциальные бонусные выплаты на неназванную сумму за 27-летнего словака.

Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продавать футболиста в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 65 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1539004737122598912
Милан Шкриньяр
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