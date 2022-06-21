«ПСЖ» готов платить Шкриньяру 7,5 миллиона евро за сезон

«ПСЖ» хочет подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Французский клуб предлагает игрока зарплату 7,5 миллиона евро за сезон, сообщает инсайдер Николо Скира.

Клубы уже ведут переговоры о потенциальном трансфере. Однако «Интер» отклонил предложение «ПСЖ» в размере 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продавать футболиста в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

Также появилась информация, что итальянский клуб предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.