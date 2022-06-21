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Сегодня, 16:35

«ПСЖ» готов платить Шкриньяру 7,5 миллиона евро за сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» хочет подписать защитника «Интера» Милана Шкриньяра. Французский клуб предлагает игрока зарплату 7,5 миллиона евро за сезон, сообщает инсайдер Николо Скира.

Клубы уже ведут переговоры о потенциальном трансфере. Однако «Интер» отклонил предложение «ПСЖ» в размере 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер» отказался продавать футболиста в «ПСЖ» за 50 миллионов евро.

Также появилась информация, что итальянский клуб предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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