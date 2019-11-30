Александр Головин: «Слимани похож на Дзюбу»
11:20
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, на кого похож нападающий монегасков Ислам Слимани.
— Кто у вас лидер в раздевалке?
— Слимани и капитан Глик.
— Слимани же новенький.
— Да, но он со многими играл. И с тренером нашим был в «Спортинге», и с половиной команды. По характеру Слимани чем-то похож на Дзюбу.
— Не замолкает?
— Пошутить любит, разговаривает бесконечно. (Александр Бобров)
Большое интервью Александра Головина — о сборной России, оскорблении Дзюбы, популярности, арбитрах, Бабаеве и Гинере
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