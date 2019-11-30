Александр Головин: «Слимани похож на Дзюбу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, на кого похож нападающий монегасков Ислам Слимани.

— Кто у вас лидер в раздевалке?

— Слимани и капитан Глик.

— Слимани же новенький.

— Да, но он со многими играл. И с тренером нашим был в «Спортинге», и с половиной команды. По характеру Слимани чем-то похож на Дзюбу.

— Не замолкает?

— Пошутить любит, разговаривает бесконечно. (Александр Бобров)

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