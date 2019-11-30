Александр Головин: «Однажды фанаты заблокировали выезд с базы»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, как болельщики монегасков реагируют на поражения команды.

— С негативным отношением фанатов после матча не сталкивались?

— Когда выхожу — у стадиона уже никого. А вот в том сезоне, помню, шли с Гликом, живем в одном доме. Проиграли крупно «Страсбуру». Тогда нас специально ждали, орали нам что-то. Нас сопроводили охранники. Еще раз болельщики приехали на базу. Когда случилась серия поражений. Вечером мы приехали на тренировку на базу, а выехать не уже не могли. Болельщики заблокировали выезд. Требовали объяснений тому, что творилось. Файеры зажгли. Фалькао вышел, стал успокаивать — его один схватил за майку, толкать его начал. Минут через десять все успокоилось, фанаты уже радостно кричали: «Давайте, вперед!» (Александр Бобров)

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