Александр Головин: "Из-за ВАР футбол становится похожим на хоккей. Мне это не очень нравится"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал ничью с "Бордо" (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Франции.

- Конечно, расстроились, - сказал Головин. - Мне показалось, что мы играли лучше. И больше заслуживали победы. Был ли там офсайд - не знаю, не смотрел. К сожалению, упустили три очка.

- При этом у "Монако" серия из шести матчей без поражений. Положительная тенденция прослеживается.

- Мы уже не думаем о том времени, когда были поражения. Думаем о том, что нужно выигрывать. Сейчас нас ничья не особо устраивает.

- Как оцениваете свою игру?

- В целом неплохо, но знаю, что могу и лучше. Было много хороших моментов, но где-то принимал неправильные решения.

- Согласны, что два разных тайма получилось? В первом "Бордо" играл получше.

- В начале, может, и получше, но потом они подсели.

- Был момент, когда Фалькао помешал вам пробить.

- Он меня не видел, на самом деле. После этого офсайд еще был.

- Что думаете о ВАР?

- Средне отношусь. Но если и правда был офсайд (в концовке "Монако" забил гол, который был отменен после просмотра видеоповтора. - Прим. "СЭ"), то все справедливо. В целом же ВАР замедляет игру, футбол становится похожим на хоккей, мне это не очень нравится.

- О чем думалось на последних минутах? Вас показали по ТВ, вы так сидели...

- Об отмененном голе нашем (улыбается).

- Читали комикс про вас?

- Да.

- Понравилось?

- Прикольно, да. Но там в шутку все, ничего серьезного.

- Хотите автору привет передать?

- А я не знаю, кто автор. (Александр Бобров)