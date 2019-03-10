Александр Головин: "Из-за ВАР футбол становится похожим на хоккей. Мне это не очень нравится"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прокомментировал ничью с "Бордо" (1:1) в матче 28-го тура чемпионата Франции.
- Конечно, расстроились, - сказал Головин. - Мне показалось, что мы играли лучше. И больше заслуживали победы. Был ли там офсайд - не знаю, не смотрел. К сожалению, упустили три очка.
- При этом у "Монако" серия из шести матчей без поражений. Положительная тенденция прослеживается.
- Мы уже не думаем о том времени, когда были поражения. Думаем о том, что нужно выигрывать. Сейчас нас ничья не особо устраивает.
- Как оцениваете свою игру?
- В целом неплохо, но знаю, что могу и лучше. Было много хороших моментов, но где-то принимал неправильные решения.
- Согласны, что два разных тайма получилось? В первом "Бордо" играл получше.
- В начале, может, и получше, но потом они подсели.
- Был момент, когда Фалькао помешал вам пробить.
- Он меня не видел, на самом деле. После этого офсайд еще был.
- Что думаете о ВАР?
- Средне отношусь. Но если и правда был офсайд (в концовке "Монако" забил гол, который был отменен после просмотра видеоповтора. - Прим. "СЭ"), то все справедливо. В целом же ВАР замедляет игру, футбол становится похожим на хоккей, мне это не очень нравится.
- О чем думалось на последних минутах? Вас показали по ТВ, вы так сидели...
- Об отмененном голе нашем (улыбается).
- Читали комикс про вас?
- Да.
- Понравилось?
- Прикольно, да. Но там в шутку все, ничего серьезного.
- Хотите автору привет передать?
- А я не знаю, кто автор. (Александр Бобров)