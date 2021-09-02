Алаба пожелал Боатенгу удачи в «Лионе»
Защитник «Реала» Давид Алаба обратился к новичку «Лиона» Джерому Боатенгу. В среду, 1 сентября, немец подписал с французским клубом контракт до 2023 года.
«Давай, бро! Удачи в «Лионе», — написал Алаба в Twitter, разместив фотографию с Боатенгом.
Напомним, Алаба и Боатенг ранее вместе выступали за «Баварию», которую вместе покинули этим летом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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