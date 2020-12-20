Агроном «Лорьяна» в критическом состоянии, на него упал осветительный прибор

После матча 14-го тура матча чемпионата Франции «Лорьян» — «Ренн» (0:3) серьезные травмы получил агроном хозяев поля, сообщает L'Equipe. Инцидент произошел уже после финального свистка.

Сообщается, что на работника упал осветительный прибор, использующийся для ухода за газоном. Французская версия сайта канала Eurosport указывает также, что он в критическом состоянии. Врачи сделали ему массаж сердца на месте происшествия, после чего его доставили в больницу.

Указано, что представители обеих команд в курсе происшествия — инцидент произошел на глазах игрока «Ренна» Далберта, который в шоке от случившегося.