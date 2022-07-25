«Монако» продлил контракт с защитником Рубеном Агиларом

«Монако» продлил контракт с защитником Рубеном Агиларом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

29-летний француз выступает за «Монако» с 2019 году. Тогда он перешел из «Монпелье» за 8 миллионов евро.

Также в лиге 1 он выступал за «Осер» и «Гренобль». Всего в высшем дивизионе чемпионата Франции Агилар провел 139 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 14 результативных передач.