«Монако» продлил контракт с защитником Рубеном Агиларом
«Монако» продлил контракт с защитником Рубеном Агиларом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.
29-летний француз выступает за «Монако» с 2019 году. Тогда он перешел из «Монпелье» за 8 миллионов евро.
Также в лиге 1 он выступал за «Осер» и «Гренобль». Всего в высшем дивизионе чемпионата Франции Агилар провел 139 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 14 результативных передач.
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1
|ПСЖ
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2
|Марсель
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Реймс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Монпелье
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Клермон Фут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Аяччо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|5.08
|22:00
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Лион – Аяччо
|- : -
|6.08
|18:00
|
Страсбур – Монако
|- : -
|6.08
|22:00
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Клермон Фут – ПСЖ
|- : -
|7.08
|14:00
|
Тулуза – Ницца
|- : -
|7.08
|16:00
|
Анже – Нант
|- : -
|7.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|7.08
|16:00
|
Лилль – Осер
|- : -
|7.08
|16:00
|
Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
|18:05
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|7.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
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