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Сегодня, 21:16

«Монако» продлил контракт с защитником Рубеном Агиларом

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Рубен Агилар.
Фото ФК «Монако».

«Монако» продлил контракт с защитником Рубеном Агиларом. Новое соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает сайт клуба.

29-летний француз выступает за «Монако» с 2019 году. Тогда он перешел из «Монпелье» за 8 миллионов евро.

Также в лиге 1 он выступал за «Осер» и «Гренобль». Всего в высшем дивизионе чемпионата Франции Агилар провел 139 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 14 результативных передач.

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