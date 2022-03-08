Рэшфорд может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» ведет поиски потенциальной замены нападающему Кильяну Мбаппе. Француз может летом покинуть команду.

Как сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо, парижский клуб включил нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в свой трансферный список в качестве варианта на замену Мбаппе в случае его ухода в «Реала». Однако, на данный момент, никаких контактов не было.

Сам Рэшфорд обдумывает свое будущее, но на это потребуется время. Его нынешний контракт рассчитан до 2023 года.

Напомним, действующий договор 23-летнего Мбаппе с парижанами рассчитан до лета 2022 года, поэтому летом он может уйти бесплатно.