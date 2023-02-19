Агент Головина о голе «Бресту»: «Саша старается максимально помогать команде»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев в комментарии для «СЭ» отреагировал на гол россиянина в матче с «Брестом» (2:1) в рамках 24-го тура чемпионата Франции.

Россиянин открыл счет на 39-й минуте игры. Этот гол стал для Головина шестым в нынешнем розыгрыше лиги 1, он установил личный рекорд по голам за сезон в чемпионате Франции.

«Саша максимально выкладывается в каждой тренеровке и в каждой игре. Он много работает над собой, старается максимально помогать команде в достижении поставленых целей!» — сказал Клюев «СЭ».

«Монако» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Франции с 50 очками, отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет 7 очков.