Нападающий «ПСЖ» Неймар избежал перелома голеностопа

Углубленное медицинское обследование показало, что нападающий «ПСЖ» Неймар избежал перелома голеностопа, сообщает журналист Адриен Гренье.

31-летний бразильский форвард получил растяжение связок в матче 24-го тура чемпионата Франции против «Лилля» (4:3).

Неймар пройдет повторное медицинское обследование через 48 часов.

Как сообщает Le Parisien, 31-летний форвард может пропустить до трех недель. Отмечается, что Неймар вряд ли сыграет за «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» 8 марта.