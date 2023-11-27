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Сегодня, 18:10

Агент Головина: «Из всех клубов Франции только «ПСЖ» потянет трансфер Александра»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Головин (справа) в матче с «ПСЖ».
Фото Global Look Press

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина оценил вероятность перехода россиянина в какой-либо из других клубов, выступающих в чемпионате Франции.

«Саша находится в хорошей форме, но это не его потолок. Есть ли к нему интерес от французских клубов? Вы знаете, дело в том, что французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, ее может потянуть только «ПСЖ».
Есть ли смысл ему уходить в «ПСЖ»? Говорить об этом не имеет смысла. Это сослагательное наклонение. Когда будет конкретная ситуация, тогда и можно ее обсуждать», — приводит Metaratings слова Клюева.

Александр Головин выступает за «Монако» с июля 2018 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро. Контракт 27-летнего россиянина с «Монако» действует до конца июня 2026 года.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 13 6 2 5 18-18 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
13
 Монпелье 12 3 4 5 16-17 13
14
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 12 1 4 7 9-21 7
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32 тур
33 тур
34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 0 : 1
7.10 22:00
Реймс – Монако
 1 : 3
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 3 : 0
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 1 : 1
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 3 : 3
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 1 : 1
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 1 : 3
29.11 21:00
Монпелье – Клермон Фут
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