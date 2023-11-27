Луис Энрике считает Дембеле самым влиятельным футболистом в мире
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике своей команды Усмане Дембеле.
«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения, что Усман Дембеле — самый влиятельный футболист в мире. Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперед, ему нравится стараться. Он не слушает критику и всегда генерирует хорошие вещи», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.
В этом сезоне 26-летний Дембеле провел 16 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, отметился 1 голом и 5 результативными передачами.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|34-11
|30
|
2
|Ницца
|13
|8
|5
|0
|14-4
|29
|
3
|Монако
|13
|7
|3
|3
|27-19
|24
|
4
|Лилль
|13
|6
|5
|2
|17-11
|23
|
5
|Реймс
|13
|6
|2
|5
|18-18
|20
|
6
|Ланс
|13
|5
|4
|4
|16-13
|19
|
7
|Брест
|12
|5
|3
|4
|14-14
|18
|
8
|Гавр
|13
|3
|7
|3
|12-13
|16
|
9
|Метц
|13
|4
|4
|5
|15-20
|16
|
10
|Ренн
|13
|3
|6
|4
|19-17
|15
|
11
|Нант
|13
|4
|3
|6
|17-23
|15
|
12
|Марсель
|12
|3
|5
|4
|13-14
|14
|
13
|Монпелье
|12
|3
|4
|5
|16-17
|13
|
14
|Страсбур
|12
|3
|4
|5
|10-16
|13
|
15
|Тулуза
|13
|2
|6
|5
|13-17
|12
|
16
|Лорьян
|13
|2
|5
|6
|17-24
|11
|
17
|Клермон Фут
|12
|2
|3
|7
|8-17
|9
|
18
|Лион
|12
|1
|4
|7
|9-21
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.10
|22:00
|
Страсбур – Нант
|1 : 2
|7.10
|18:00
|
Метц – Ницца
|0 : 1
|7.10
|22:00
|
Реймс – Монако
|1 : 3
|8.10
|14:00
|
Марсель – Гавр
|3 : 0
|8.10
|16:00
|
Брест – Тулуза
|1 : 1
|8.10
|16:00
|
Лион – Лорьян
|3 : 3
|8.10
|18:05
|
Ланс – Лилль
|1 : 1
|8.10
|21:45
|
Ренн – ПСЖ
|1 : 3
|29.11
|21:00
|
Монпелье – Клермон Фут
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|5
|П
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|11
|1
|4
|
|
Александру
Лилль
|11
|1
|3
|
|
Вармед Омари
Ренн
|10
|1
|2
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