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Сегодня, 19:46

Луис Энрике считает Дембеле самым влиятельным футболистом в мире

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился мнением о полузащитнике своей команды Усмане Дембеле.

«Я продолжаю настаивать на своей точке зрения, что Усман Дембеле — самый влиятельный футболист в мире. Его не волнуют ошибки. Он продолжает идти вперед, ему нравится стараться. Он не слушает критику и всегда генерирует хорошие вещи», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо.

В этом сезоне 26-летний Дембеле провел 16 игр за «ПСЖ» во всех турнирах, отметился 1 голом и 5 результативными передачами.

Усман Дембеле
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Луис Энрике
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 13 6 2 5 18-18 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
13
 Монпелье 12 3 4 5 16-17 13
14
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 12 1 4 7 9-21 7
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30 тур
31 тур
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34 тур
6.10 22:00
Страсбур – Нант
 1 : 2
7.10 18:00
Метц – Ницца
 0 : 1
7.10 22:00
Реймс – Монако
 1 : 3
8.10 14:00
Марсель – Гавр
 3 : 0
8.10 16:00
Брест – Тулуза
 1 : 1
8.10 16:00
Лион – Лорьян
 3 : 3
8.10 18:05
Ланс – Лилль
 1 : 1
8.10 21:45
Ренн – ПСЖ
 1 : 3
29.11 21:00
Монпелье – Клермон Фут
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Ахмед Мостафа Мохамед

Ахмед Мостафа Мохамед

Нант

 5
П
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
Кайю Энрике

Кайю Энрике

Монако

 4
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 4
И К Ж
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 11 1 4
Александру

Александру

Лилль

 11 1 3
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 10 1 2
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