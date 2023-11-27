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Сегодня, 00:38

«Лилль» победил «Лион» на выезде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото AFP

«Лилль» обыграл «Лион» на выезде в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У гостей забили Жонатан Давид и Тиагу Сантуш.

«Лилль» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1 с 23 очками в 13 матчах. «Лион» идет на последней, 18-й строчке с 7 очками в 12 играх.

В следующем туре «Лилль» примет на своем поле «Метц», а «Лион» встретится с «Лансом» на выезде.

Франция. Лига 1. 13-й тур
26 нояб, 22:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
0:2
Лилль

Футбол
ФК Лилль
ФК Лион
0
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Неделя

«Ренн» в домашнем матче обыграл «Реймс»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 9 3 1 34-11 30
2
 Ницца 13 8 5 0 14-4 29
3
 Монако 13 7 3 3 27-19 24
4
 Лилль 13 6 5 2 17-11 23
5
 Реймс 13 6 2 5 18-18 20
6
 Ланс 13 5 4 4 16-13 19
7
 Брест 12 5 3 4 14-14 18
8
 Гавр 13 3 7 3 12-13 16
9
 Метц 13 4 4 5 15-20 16
10
 Ренн 13 3 6 4 19-17 15
11
 Нант 13 4 3 6 17-23 15
12
 Марсель 12 3 5 4 13-14 14
13
 Монпелье 12 3 4 5 16-17 13
14
 Страсбур 12 3 4 5 10-16 13
15
 Тулуза 13 2 6 5 13-17 12
16
 Лорьян 13 2 5 6 17-24 11
17
 Клермон Фут 12 2 3 7 8-17 9
18
 Лион 12 1 4 7 9-21 7
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32 тур
33 тур
34 тур
24.11 23:00
ПСЖ – Монако
 5 : 2
25.11 19:00
Клермон Фут – Ланс
 0 : 3
25.11 23:00
Страсбур – Марсель
 1 : 1
26.11 15:00
Ницца – Тулуза
 1 : 0
26.11 17:00
Лорьян – Метц
 2 : 3
26.11 17:00
Монпелье – Брест
 1 : 3
26.11 17:00
Нант – Гавр
 0 : 0
26.11 19:05
Ренн – Реймс
 3 : 1
26.11 22:45
Лион – Лилль
 0 : 2
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 14
Акор Жером Адамс

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Монпелье

 7
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 5
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Флориан Сотока

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Монако

 4
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ПСЖ

 4
И К Ж
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Клермон Фут

 11 1 4
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Лилль

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