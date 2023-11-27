«Лилль» победил «Лион» на выезде

«Лилль» обыграл «Лион» на выезде в матче 13-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У гостей забили Жонатан Давид и Тиагу Сантуш.

«Лилль» занимает четвертое место в турнирной таблице лиги 1 с 23 очками в 13 матчах. «Лион» идет на последней, 18-й строчке с 7 очками в 12 играх.

В следующем туре «Лилль» примет на своем поле «Метц», а «Лион» встретится с «Лансом» на выезде.