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Сегодня, 19:26

Агент Головина о голе «Бресту»: «Он работает на максимуме. Хочет достигать максимальных целей»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, в комментарии для «СЭ» оценил гол россиянина в матче 17-го тура чемпионата Франции против «Бреста» (1:0).

«Саша работает всегда на максимуме. И на тренировках, и в играх. Он хочет достигать максимальных целей», — сказал Клюев «СЭ».

Головин сделал результативное действие в пятом матче подряд за «Монако» в чемпионате Франции. 26-летний футболист вышел в основном составе и был заменен на 79-й минуте встречи.

«Монако» выиграл четыре из последних пяти матчей: команда набрала 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Брест» остается на 17-й строчке в лиге 1 (13 очков).

Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Брест
Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
1
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Гол Головина принес «Монако» победу над «Брестом»
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 16 4 4 8 21-33 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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38 тур
1.01 17:00
Анже – Лорьян
 - : -
1.01 17:00
Монако – Брест
 - : -
1.01 17:00
Нант – Осер
 - : -
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 - : -
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 - : -
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 - : -
2.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

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Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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