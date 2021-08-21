Агент Головина: «Саша полностью отдается борьбе, бьется за результат»

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Олег Артемов отреагировал на удаление футболиста в матче 2-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (0:2).

«Не хочется обсуждать решения арбитров, хотя вопросы по этому эпизоду есть. В любом случае все это следствие того, что Саша полностью отдается борьбе, бьется за результат. Старается выжать максимум из себя. Бывает, что эмоции перехлестывают, хотя, повторю, в данном случае решение судей как минимум спорное», — отметил Артемов.

Головин, который вышел на поле в стартовом составе, был удален на 86-й минуте за грубый подкат под соперника. Эта красная карточка стала третьей для россиянина в составе «Монако», который он представляет с 2018 года.