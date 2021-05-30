Агент Головина: «Предложения от других клубов? Сейчас все только начинается»

Олег Артемов, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, рассказал «СЭ» о ситуации своего клиента.

«Саша — игрок «Монако», у него действующий контракт, так что все мысли об этом клубе. Предложения от других клубов? Сейчас все только начинается, еще рано о чем-то говорить», — сказал Артемов «СЭ».

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 21 матче французской лиги 1, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

(Сергей Федоров)