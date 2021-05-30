Семин считает, что Головин может и дальше прогрессировать в «Монако»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на желание российского полузащитника «Монако» Александра Головина остаться в команде.

«Головин руководствуется своим мнением. Он хорошо себя показывает в «Монако». Александр с каждым годом становится только сильнее, ибо он стабильно играет. Переходить или оставаться — ему в этом плане виднее. Головин видит хорошее отношение в клубе и надеется только на себя. Провел 3 сезона? А что в этом плохого? Наоборот, это замечательно. Головин является игроком основного состава. Он каждый день получает огромное удовольствие от тренировок, от достижений, от футбола. Это играет огромное значение для прогресса», — сказал Семин «СЭ».

В прошедшем сезоне Головин принял участие в 21 матче французской лиги 1, в которых забил 5 голов и отдал 9 результативных передач.

(Артем Бухаев)