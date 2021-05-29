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Петер Бос стал новым главным тренером «Лиона»

19:26
Петер Бос (в центре). Фото ФК «Лион».
Петер Бос (в центре). Фото ФК «Лион».
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Бывший главный тренер немецкого «Байера» Петер Бос возглавил французский клуб. С ним был заключен контракт до конца сезона-2022/23, сообщает сайт клуба.

В конце сезона «ткачей» покинул Руди Гарсия, что побудило французский клуб заняться активным поиском нового наставника команды.

По итогам сезона-2020/21 «Лион» финишировал на четвертом месте в чемпионате Франции и получил право на участие в следующем розыгрыше Лиги Европы.

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