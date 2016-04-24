"ПСЖ" продлил контракт с Бланом

"ПСЖ" продлил контракт с главным тренером команды Лораном Бланом, сообщает L’Equipe. Новое соглашение с 50-летним специалистом рассчитано до 2018 года. О финансовых деталях контракта не сообщается. Под руководством француза команда выиграла в этом сезоне чемпионат Франции, завоевала Кубок лиги и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила "Манчестер Сити". Парижане также вышли в финал Кубка Франции, который состоится в мае. Напомним, ранее появлялась информация о том, что "ПСЖ" проявляет интерес к экс-главному тренеру "Челси" Жозе Моуринью.