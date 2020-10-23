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8-летний болельщик «ПСЖ», которого во время матча поддержал Мбаппе, умер от рака

04:58
Люка и Кильян Мбаппе. Фото Twitter
Люка и Кильян Мбаппе. Фото Twitter
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Пресс-служба организации, которая предоставляет моральную, материальную или финансовую поддержку больным детям или детям-инвалидам, объявила о смерти 8-летнего Люка. Мальчика, который болел раком, в прошую пятницу поддержал форвард «ПСЖ» Кильян Мбаппе, продемонстрировав после забитого мяча футболку, на которой написано «Держись, Люка, я с тобой».

«Наш маленький Люка ушел сегодня утром, чтобы присоединиться к звездам. Этот маленький ангел в окружении своей семьи боролся, как чемпион против болезней. Всего в 8 лет он был незаурядной и вдохновляющей личностью. Образец силы и отваги для нас», — говорится в пресс-релизе.

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