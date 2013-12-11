Златан Ибрагимович: "ПСЖ" - это смесь молодости и опыта"

Нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович считает, что молодые футболисты в его команде способны добиться многого. Шведский форвард уверен, что у парижан есть большой потенциал.

– Наша команда представляет собой смесь опыта и молодости, – цитирует A Bola Ибрагимовича. – У нас есть не только футболисты с большим опытом. Наставник "ПСЖ" Лоран Блан может вкладывать силы в молодых футболистов, которые пользуются своим шансом и проявляют себя. Например, все знают о потенциале Верратти, о необычайном таланте Лукаса Моуры, Рабьо, об удивительном безошибочном в обороне Маркиньосе.