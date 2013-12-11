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11 декабря 2013, 21:29

Златан Ибрагимович: "ПСЖ" - это смесь молодости и опыта"

Сергей Максименков
Корреспондент
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Нападающий &amp;quot;ПСЖ&amp;quot; Златан ИБРАГИМОВИЧ.
Фото AFP

Нападающий "ПСЖ" Златан Ибрагимович считает, что молодые футболисты в его команде способны добиться многого. Шведский форвард уверен, что у парижан есть большой потенциал.

– Наша команда представляет собой смесь опыта и молодости, – цитирует A Bola Ибрагимовича. – У нас есть не только футболисты с большим опытом. Наставник "ПСЖ" Лоран Блан может вкладывать силы в молодых футболистов, которые пользуются своим шансом и проявляют себя. Например, все знают о потенциале Верратти, о необычайном таланте Лукаса Моуры, Рабьо, об удивительном безошибочном в обороне Маркиньосе.

Златан Ибрагимович
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 20 9 1 73-26 69
2
 Монако 30 17 7 6 56-38 58
3
 Брест 30 15 8 7 44-29 53
4
 Лилль 30 14 10 6 43-26 52
5
 Ницца 30 13 9 8 33-24 48
6
 Ланс 30 13 7 10 39-32 46
7
 Ренн 30 11 9 10 44-36 42
8
 Марсель 30 10 11 9 45-37 41
9
 Лион 30 12 5 13 39-49 41
10
 Реймс 30 11 7 12 37-41 40
11
 Тулуза 30 9 10 11 36-39 37
12
 Монпелье 30 9 10 11 38-42 37
13
 Страсбур 30 9 9 12 33-41 36
14
 Нант 30 9 4 17 28-48 31
15
 Метц 30 8 5 17 31-49 29
16
 Гавр 30 6 10 14 27-38 28
17
 Лорьян 30 6 8 16 36-59 26
18
 Клермон Фут 30 4 10 16 21-49 22
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
26.04 22:00
Монпелье – Нант
 - : -
27.04 22:00
ПСЖ – Гавр
 - : -
28.04 14:00
Метц – Лилль
 - : -
28.04 16:00
Клермон Фут – Реймс
 - : -
28.04 16:00
Лорьян – Тулуза
 - : -
28.04 16:00
Страсбур – Ницца
 - : -
28.04 18:05
Ренн – Брест
 - : -
28.04 20:00
Лион – Монако
 - : -
28.04 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 17
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 8
Ромен Дель Кастильо

Ромен Дель Кастильо

Брест

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 18 2 5
Эльбасан Рашани

Эльбасан Рашани

Клермон Фут

 21 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 19 1 2
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