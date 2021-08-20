43-летняя жена Серхио Рамоса похвасталась ягодицами в черном купальнике
10:41
Жена защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса Пилар Рубио выложила в Instagram фото. На нем 43-летняя женщина запечатлена в черном купальнике.
Серхио и Пилар вместе с 2012 года. Свадьба состоялась в Севилье 15 июня 2019 года. 35-летний Рамос и 43-летняя Рубио воспитывают четырех детей.
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