Защитник Эмерсон отреагировал на переход из «Челси» в «Лион» на правах аренды. Французский клуб арендовал 27-летнего итальянца до следующего лета.

«Новый клуб, новая миссия. Все вместе. Вперед, «Лион», — написал Эмерсон в Twitter.

В текущем сезоне Эмерсон успел провести один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл 15 матчей и забил один мяч.