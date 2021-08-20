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Эмерсон — о переходе из «Челси» в «Лион»: «Новый клуб, новая миссия»

04:51
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Защитник Эмерсон отреагировал на переход из «Челси» в «Лион» на правах аренды. Французский клуб арендовал 27-летнего итальянца до следующего лета.

«Новый клуб, новая миссия. Все вместе. Вперед, «Лион», — написал Эмерсон в Twitter.

В текущем сезоне Эмерсон успел провести один матч за «Челси». В прошлом сезоне он сыграл 15 матчей и забил один мяч.

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Евгений Козинов все материалы автора

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