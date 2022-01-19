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Сегодня, 17:38

Мбаппе испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра

Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе испытывает проблемы с приводящей мышцей левого бедра, сообщает сайт парижского клуба. В пятницу, 21 января, он пройдет повторное обследование.

Нападающий Неймар продолжает индивидуальные тренировки и должен вернуться в общую группу в начале следующей недели.

Вратарь Кейлор Навас, ранее заразившийся коронавирусом, сдал отрицательный ПЦР-тест. Он возобновит тренировки в общей группе с четверга.

Кейлор Навас
Килиан Мбаппе
Неймар Сантос
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Ницца 21 12 4 5 34-18 40
3
 Марсель 20 10 7 3 28-16 37
4
 Ренн 21 10 4 7 40-19 34
5
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6
 Ланс 21 9 6 6 36-29 33
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 Страсбур 20 9 5 6 39-25 32
8
 Монпелье 20 9 4 7 34-27 31
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 Нант 21 8 5 8 26-25 29
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ПСЖ – Нант
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Ренн – Монпелье
 2 : 0
21.11 15:00
Брест – Ланс
 4 : 0
21.11 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 0
21.11 17:00
Метц – Бордо
 3 : 3
21.11 17:00
Страсбур – Реймс
 1 : 1
21.11 17:00
Труа – Сент-Этьен
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21.11 19:00
Клермон Фут – Ницца
 1 : 2
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Лион – Марсель
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Монако

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Страсбур

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П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
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Марсель

 7
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Ланс

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И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 16 2 3
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Лорьян

 6 1 0
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