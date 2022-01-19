Мбаппе испытывает проблемы с приводящей мышцей бедра

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе испытывает проблемы с приводящей мышцей левого бедра, сообщает сайт парижского клуба. В пятницу, 21 января, он пройдет повторное обследование.

Нападающий Неймар продолжает индивидуальные тренировки и должен вернуться в общую группу в начале следующей недели.

Вратарь Кейлор Навас, ранее заразившийся коронавирусом, сдал отрицательный ПЦР-тест. Он возобновит тренировки в общей группе с четверга.