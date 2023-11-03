Эпоха Месси и Роналду закончилась. Кто теперь будет главным претендентом на «Золотой мяч» в ближайшее десятилетие

Наши десять претендентов.

Эпоха Месси и Роналду окончательно ушла. Самое время искать новых футбольных супергероев, которые будут ежегодно сражаться за «Золотой мяч». Теперь все двери для них открыты. «Спорт-Экспресс» составил рейтинг 10 потенциальных лауреатов футбольного «Оскара».

Эрлин Холанн, «Манчестер Сити»

Норвежец уже приблизился по статусу к Месси и Роналду. От него не ждут результативности — от него ждут суперрезультативности. 13 голов в 15 матчах текущего сезона уже никого не впечатляют: публике нужно еще больше.

Эрлину также повезло, что в сборной Норвегии выросло хорошее поколение, которое в ближайшие десять лет имеет хорошие шансы выйти на Евро или, чем черт не шутит, на чемпионат мира. Если Холанн к результативности и победам с «Манчестер Сити» прибавит успех с национальной сборной, то награда точно от него не ускользнет.

Фото Reuters

Джуд Беллингем, «Реал»

Прямо сейчас Джуд, пожалуй, главный фаворит на получение «Золотого мяча» в следующем году. Англичанин внезапно раскрылся как топовый завершитель и близок к тому, чтобы стать полузащитником без слабых мест. В «Боруссии» он уже показал свою работоспособность и лидерские качества (нередко «пихал» партнерам, которые старше него на 10 лет), но играл слишком низко — а без сенсационной результативности взять «ЗМ» очень трудно.

В Мадриде он изменил свой стиль игры: огорчает «Барселону» дублем и вырывает победы в компенсированное время. Вряд ли Саутгейт рискнет перенести мадридскую роль Джуда в сборную, но успешное выступление на Евро-2024 может серьезно помочь англичанину открыть двери в новую футбольную эпоху.

Килиа н Мбаппе, «ПСЖ»

Килиан уже пять лет сидит в статусе догоняющего. До этого он гнался за Роналду и Месси, а сейчас всеми силами старается урвать внимание у упомянутых выше персонажей. И вроде у француза есть золото ЧМ, хет-трик в финале, но последний год форвард ассоциируется лишь с постоянными скандалами и интригами.

Из-за двухлетней стагнации в «ПСЖ» Килиан постепенно теряет шансы на получение «Золотого мяча» три или более раз, как ему пророчили на старте карьеры. Чемпионат Франции никому не интересен (кроме французов, конечно), а в Лиге чемпионов — сплошные разочарования. Конечно, для величия необходим трансфер в топ-лигу, который может состояться уже следующим летом. Но мы ждем этого уже три года — неужели в этот раз все получится?

А ведь Килиан игрок с великолепной скоростью, реализацией, он очень умно передвигается, находит бреши в обороне, а еще обладает чемпионским менталитетом. В последнем его можно назвать футбольным Майклом Джорданом (отбрасывая шутки про Федора Смолова). Но Мбаппе нужен рабочий проект с ясной концепцией, а не погремушка шейхов, которая меняет вектор развития (и состав) чуть ли не каждый сезон.

Фото AFP

Винисиус Жуниор, «Реал»

Винисиус тоже человек с характером. Пережив массовый буллинг от болельщиков и партнеров по команде — помним легендарную установку Бензема с призывом не пасовать вингеру, — бразилец не сломался, стал более хладнокровным и в сезоне-2021/22 превратился в настоящую машину. Вини сформировал мощную связку с Каримом, с разгона забивал «Севилье» в «девятку» и кошмарил лучших защитников мира. Бразилец настолько опасен, что Хави каждое класико начал ставить на фланг центрального защитника Араухо — настолько грозной силой стал нападающий «Реала».

Потенциальному получению «Золотого мяча» мешают две вещи. Во-первых, отвратительное поведение игрока на поле, которое может сильно оттолкнуть жюри. А переубедить их криками о расизме не получится — здесь бразилец уже сам виноват. Во-вторых, Вини так и не стал дирижером оркестра. Ни в сборной Бразилии (а шанс в отсутствие Неймара есть), ни в «Реале». После ухода Бензема Анчелотти сделал ставку на Беллингема, поменяв под него схему и заставив Винисиуса играть форварда (разумеется, с мячом он смещается на фланги, но разница ощутима). И пока Жуниор не сместит с пьедестала «Реала» Джуда, «ЗМ» ему точно не светит.

Гави, «Барселона»

Универсал, который воплощает в себе идеал современного центрального полузащитника. Он вполне мог конкурировать на равных с Беллингемом (а потенциал есть, в класико испанец нехило потрепал нервы оппоненту), но не хватает результативности и яркости. Кажется, у Гави все-таки больший перекос в оборону: подкаты и жесткие отборы его воодушевляют. Но если Хави поработает с ним над атакующими действиями, то хавбек может стать эталонным бокс-ту-бокс.

Фото Global Look Press

Педри, «Барселона»

Честно говоря, футбольный типаж Педри подразумевает больший шанс на получение «Золотого мяча», нежели у Гави. Пресса и болельщики очень любят плеймейкеров, а Педри Гонсалес как раз представляется олдскульной десяткой-малоросликом, которая умеет играть в прессинг и творит из глубины. Но, как и многим одаренным плеймейкерам, испанцу часто мешают травмы. Возможно, это последствия изнурительного сезона-2020/21, после которого молодой организм Педри до сих пор не может восстановиться. Скажем спасибо тренировавшему тогда «Барсу» Роналду Куману и пожелаем успешного лечения игроку.

Букайо Сака, «Арсенал»

Букайо всего 22 года, но насыщенности его карьеры позавидуют многие опытные футболисты. Сака переквалифицировался из крайнего защитника в смертоносного вингера, который на высшем уровне исполняет самые разные приемы: смещения в центр, игра один в один, дальние удары, комбинации в чужой опорной. Англичанин уже в 19 лет дебютировал за взрослую сборную и на первом же турнире столкнулся с травлей от фанатов из-за нереализованного пенальти в финале Евро. Но Букайо справился, не ныл и сейчас стал одним из обожаемых футболистов планеты, который помог «Арсеналу» вернуться в элиту АПЛ.

Фото AFP

Джамал Мусиала, «Бавария»

Джамал представляется игроком с самым тонким дриблингом среди молодежи. Это смертоносное оружие для уничтожения прессинга и «автобуса» соперника. Уследить за движениями Джамала и ни разу не сфолить на нем — нереально. Тренировки с Мюллером, Киммихом и другими отцами футбола из «Баварии» внушительно закалили характер англо-нигерийского немца, который в прошлом сезоне в решающий момент принес очередную «салатницу» Мюнхену.

Боссы «Баварии» видят в Джамале будущую легенду и тщательно оберегают его, обрубая слухи о трансфере в АПЛ. В эпоху тактического мазохизма миру необходимы индивидуалисты (но в пределах разумного), способные одиночными действиями придумать гол из ничего.

Флориан Виртц, «Байер»

Флориан — неотъемлемая часть шокирующего «Байера» Алонсо, который со всей серьезностью претендует на золотые медали бундеслиги. Реабилитировавшись после ранней травмы «крестов», Виртц вернулся в строй, умным движением вводит во мрак соперников, а еще устрашает результативностью: к ноябрю у него уже 14 результативных действий во всех турнирах. Флориану всего 20 лет, но у него уже набралось три полноценных сезона в бундеслиге, в одном из которых он набил 7+10. Нагельсманн тоже рассчитывает на молодого Виртца и готовит ему важную роль в сборной к старту Евро-2024.

Фото Reuters

Хулиан Альварес, «Манчестер Сити»

Если «Золотой мяч» так и не возьмет Холанн, то это должен сделать другой птенец Гвардиолы — Альварес. Аргентинец резко ворвался на первые полосы СМИ после неожиданного перформанса на ЧМ-2022 и удивлял экспертов зрелостью. Будучи перманентным запасным, Хулиан забил девять мячей в АПЛ. Сейчас Пеп лепит из Альвареса один из важных элементов в новой структуре «Сити» — уже без Де Брейне. По своим навыкам аргентинец похож на легендарного соотечественника: Хулиан тоже прекрасно сочетает в себе навыки бомбардира и плеймейкера.

Достойные упоминания

Мартин Эдегор («Арсенал»)

Родриго («Реал»)

Лаутаро Мартинес («Интер»)

Рафаэл Леау («Милан»)

Хвича Кварацхелия («Наполи»)

Федерико Вальверде («Реал»)

Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»)