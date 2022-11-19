Биография Луки Модрича. От детства на войне до «Золотого мяча»

История жизни великого полузащитника.

Жизнь Луки Модрича — долгий и тернистый путь к успеху. Его страсть к футболу настолько сильна, что он продолжал тренироваться даже в разгар гражданской войны. Это история футболиста, который благодаря таланту и упорному труду поздно раскрылся, но удивил весь спортивный мир.

Модрич родился в 1985 году в прибрежном хорватском городе Задар с населением чуть более 71 тысячи жителей. Рост Модрича — 172 сантиметра, а вес — 66 килограммов.

Детские годы и юность

Лука родился в семье швеи и механика. В самом начале гражданской войны в бывшей Югославии его мать вместе с двумя детьми была вынуждена бросить родной дом и поселиться в лагере для беженцев. Осели в селе Затоне, где на тот момент проживало чуть более ста человек. А вот отец и дедушка будущей звезды отправились воевать — последний был расстрелян за участие в партизанском отряде.

Отец выжил и, по возвращении домой увидев интерес сына к футболу, не пожалел и без того мизерную зарплату на обучение Луки в местной академии спорта. Правда, на экипировку финансов не хватало, поэтому щитки из дерева своими руками ему сделал тренер Томислав Башич. Специалист увидел талант в мальчике, несмотря на его маленький рост и щуплое телосложение.

Лука Модрич в детстве. Фото Соцсети

Спортивная карьера

В 16 лет Модрича увидели скауты из загребского «Динамо» и пригласили юношу в команду. Спустя сезон в молодежном составе Луку отправили в аренду в боснийский клуб «Зринськи». Здесь он и оттачивал навыки игры. Затем была еще одна аренда — на этот раз в загребский «Интер», которому молодой полузащитник помог завоевать серебряные медали чемпионата Хорватии.

«Динамо» поспешило вернуть Модрича и предоставило ему долгожданную игровую практику. Лука отыграл в Хорватии еще три сезона, в течение которых выиграл с командой шесть трофеев. Успехи футболиста не остались незамеченными — его хотели подписать «Ньюкасл» и «Манчестер Сити», однако Лука выбрал «Тоттенхэм». Правда, в лондонском клубе у него задалось не сразу, и фанаты вскоре начали обвинять руководство в напрасной покупке. Все изменилось, когда на пост главного тренера был назначен Харри Реднапп — у него Модрич заиграл с чистого листа и скоро стал звездой лиги.

Еще больше раскрылся Модрич в «Реале», куда перешел в 2012-м. Поначалу Лука был в тени селебрити, а его трансфер признали худшим в ла лиге. Но это было только начало — хорват набирал от сезона к сезону и на пик формы вышел в уже очень солидном возрасте. В 2020 году он забил свой 100-й гол в карьере и прошел рубеж в 400 игр за королевский клуб.

В Испании хавбек взял самое большое число трофеев, но главной победой стало получение «Золотого мяча» в 2018-м. На тот момент Модричу было уже 33.

Карьера в сборной Хорватии

Дебютировал Лука за национальную команду в 2006 году, а свой первый мяч забил в ворота сборной Италии.

На чемпионате Европы в 2008-м хорват установил рекорд, отметившись самым быстрым голом в истории турнира, на Евро-2012 благодаря Луке Хорватия вышла в стадию плей-офф.

Но самое крутое достижение Модрича на международном уровне связано с чемпионатом мира. На ЧМ в России игрок приехал уже капитаном сборной. Хорватия впервые в истории вышла в финал, но в решающем матче не смогла одолеть Францию. Что не помешало Модричу стать лучшим футболистом турнира.

Участие в Евро-2020 было не столь удачным, Хорватия проиграла в первом же матче плей-офф.

Чемпионат мира в Катаре станет последним в карьере за национальную сборную для великого полузащитника. Модрич уже объявил о том, что собирается завершить выступления на международном уровне.

Лука Модрич с кубком Лиги чемпионов. Фото Global Look Press

Достижения Луки Модрича

· чемпион Хорватии («Динамо» Загреб, 2006, 2007, 2008);

· обладатель Кубка Хорватии («Динамо» Загреб, 2007, 2008);

· обладатель Суперкубка Хорватии («Динамо» Загреб, 2006);

· чемпион Испании («Реал Мадрид» 2017, 2020, 2022);

· обладатель Кубка Испании («Реал Мадрид», 2014);

· обладатель Суперкубка Испании («Реал Мадрид», 2012, 2017, 2020, 2022);

· победитель ЛЧ («Реал Мадрид», 2014, 2016, 2017, 2018);

· обладатель Суперкубка УЕФА («Реал Мадрид», 2014, 2016, 2017);

· победитель Клубного чемпионата мира («Реал Мадрид» 2014, 2016, 2017, 2018);

· серебряный призер чемпионата мира (сборная Хорватии, 2018);

· лучший футболист Хорватии (2007, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020);

· обладатель «Золотого мяча» (2018).

Лука Модрич с наградой лучшему футболисту. Фото Getty Images

Личные достижения Луки Модрича

· лучший футболист Хорватии (2007, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017);

· футболист года в Хорватии (2008);

· обладатель «Серебряного мяча» Клубного чемпионата мира (2016);

· лучший полузащитник ла лиги (2013/14, 2015/16);

· лучший полузащитник Лиги чемпионов УЕФА (2017, 2018);

· лучший игрок клубного чемпионата мира (2017);

· «Золотой мяч» (2018);

· лучший футболист года в Европе по версии УЕФА (2018);

· лучший футболист года по версии ФИФА (2018);

· лучший плеймейкер года по версии IFFHS (2018).

Личная жизнь

Лука Модрич женат на своем спортивном агенте Ване Боснич. Сперва отношения с девушкой были только рабочие, но со временем переросли в романтические. Они поженились в 2010 году. Шафером на свадьбе был экс-игрок московского «Локомотива» Ведран Чорлука. Семья воспитывает троих детей: сына Ивано, дочерей Эму и Софию.