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Сегодня, 18:00

«Спартак» предложит Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Маркиньос.
Фото Global Look Press

По информации «СЭ», «Спартак» собирается предложить вингеру «Ференцвароша» Маркиньосу зарплату 1,4 миллиона евро в год.

«Ростов» вел речь о 500 000 евро, «Локомотив» — о 700 000 плюс бонусы. В «Ференцвароше» зарплата бразильца составляла 350 тысяч в год.

24 июля «Чемпионат» сообщил, что главный тренер красно-белых Деян Станкович, который ранее работал в «Ференцвароше», убедил 24-летнего бразильца выбрать «Спартак» вместо «Локомотива».

Маркиньос. «Спартак» перехватил Маркиньоса у «Локомотива». Но зачем?

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
Маркиньос Коста
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8
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
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П
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Виктор Гимарайнс Артур

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И К Ж
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