UOL: «Краснодар» хочет оформить переход защитника сборной Аргентины Бустоса

«Краснодар» заинтересован в переходе защитника «Интернасьонала» Фабрисио Бустоса, сообщает UOL.

По данным источника, 28-летний аргентинец является приоритетным трансфером «быков». Контракт игрока с бразильским клубом истекает в конце февраля 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Бустоса в 7 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 защитник провел за «Интернасьонал» 34 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. На его счету 4 матча за сборную Аргентины.