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Источник: Станкович убедил Маркиньоса из «Ференцвароша» перейти в «Спартак» вместо «Локомотива»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Маркиньос.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

Ранее переговоры по переходу 24-летнего бразильца вел «Локомотив». По информации источника, железнодорожники практически согласовали сделку, но главный тренер красно-белых Деян Станкович, который ранее работал в «Ференцвароше», убедил Маркиньоса выбрать «Спартак» вместо «Локомотива».

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал десять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Источник: «Чемпионат»
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
ФК Ференцварош
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1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
3
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
5
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
6
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
7
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
8
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
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 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
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14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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