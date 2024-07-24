Источник: Станкович убедил Маркиньоса из «Ференцвароша» перейти в «Спартак» вместо «Локомотива»

Полузащитник «Ференцвароша» Маркиньос продолжит карьеру в «Спартаке», сообщает «Чемпионат».

Ранее переговоры по переходу 24-летнего бразильца вел «Локомотив». По информации источника, железнодорожники практически согласовали сделку, но главный тренер красно-белых Деян Станкович, который ранее работал в «Ференцвароше», убедил Маркиньоса выбрать «Спартак» вместо «Локомотива».

Маркиньос выступает за «Ференцварош» с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел за команду 48 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал десять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.