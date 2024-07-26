Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:13

Тошич: «Есть предложения от Греции, Сербии и Казахстана, но они меня не устраивают»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сербский полузащитник Зоран Тошич заявил, что у него есть предложения от клубов Греции, Сербии и Казахстана.

— Конечно, я все еще думаю о продолжении карьеры, но все зависит от предложений, команды. Пока я нахожусь в Сербии, работаю индивидуально, жду. Если команда будет интересна мне, то продолжу карьеру, если нет, то будем думать о следующем шаге. Сейчас у меня есть предложения, но я пока не определился.

Это Греция, Сербия, Казахстан, но пока нет предложений, которые меня бы устраивали, поэтому я еще не принял решения. У меня нет дедлайна, трансферное окно открыто, поэтому не тороплюсь. У меня хорошее здоровье, желание играть есть, но только если будет команда, которая интересна мне и моей семье, — приводит слова Тошича ТАСС.

Последним клубом футболиста была греческая «Ламия», за которую он выступал с 2023 года. С 2010 по 2017 год Тошич играл в ЦСКА, вместе с которым стал трехкратным чемпионом России, дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны.

Источник: ТАСС
Зоран Тошич
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Церемония открытия XXXIII летних Олимпийских игр состоится 26 июля
Зико ограбили на 500 тысяч евро на Олимпиаде в Париже
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Во Франции предупредили ЕС об ответе России за использование ее активов
Экс-замминистра обороны Булгаков за 2018 год заработал 15,2 млн рублей
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пепе близок к завершению игровой карьеры

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости