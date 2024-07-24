Олимпиада: расписание и результаты матчей 24 июля в футболе и регби

В среду, 24 июля, стартовала соревновательная программа летних Олимпийских игр-2024 в Париже. За два дня до церемонии открытия прошли первые матчи в турнирах по футболу и регби.

Приводим результаты и расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр — московское.

Олимпиада 2024. Футбол. Мужчины. Результаты и расписание матчей 24 июля

Группа В. Аргентина — Марокко — 2:2

Группа С. Узбекистан — Испания — 1:2

18.00. Группа А. Гвинея — Новая Зеландия

18.00. Группа С. Египет — Доминиканская Республика

20.00. Группа В. Ирак — Украина

20.00. Группа D. Япония — Парагвай

22.00. Группа А. Франция — США

22.00. Группа D. Мали — Израиль

Олимпиада 2024. Регби-7. Мужчины. Результаты и расписание матчей 24 июля

Группа B. Австралия — Самоа — 21:14

Группа B. Аргентина — Кения — 31:12

Группа C. Франция — США — 12:12

Группа C. Фиджи — Уругвай — 40:12

18.30. Группа А. Ирландия — ЮАР

19.00. Группа А. Новая Зеландия — Япония

20.00. Группа B. Австралия — Кения

20.30. Группа B. Аргентина — Самоа

21.00. Группа C. Франция — Уругвай

21.30. Группа C. Фиджи — США

22.00. Группа А. Ирландия — Япония

22.30. Группа А. Новая Зеландия — ЮАР

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию в онлайн версии значатся в календаре эфиров официального сайта Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала.