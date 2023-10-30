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Сегодня, 19:00

Дайте «Золотой мяч» Хулиану Альваресу! Мнение Дурново

Алексей Дурново
автор отдела футбола
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Хулиан Альварес с Кубком мира.
Фото Global Look Press
У 23-летнего аргентинца уникальное достижение.

Мнение

Сегодня France Football, как сообщают многочисленные инсайдеры, вновь сделает то, чем успешно, хоть и с перерывами, занимается в последние годы: вручит «Золотой мяч» Лионелю Месси. Это будет, безусловно, справедливо, но... Лучше бы его дали Хулиану Альваресу, который, видимо, не попадет даже в десятку.

Месси

Месси получит «Золотой мяч» в восьмой раз. Как ему только его не вручали. И закрытым мнением редакции, и ФИФА — всепланетным голосованием, и снова France Football решением, алгоритм которого имитирует баланс между волей народной и серьезной экспертизой, но в итоге дает ту же петрушку, что и всепланетные выборы.

Отцепим шутки о том, что Месси будет ежегодно получать «Золотые мячи» даже после завершения карьеры. Этот приз будет, скорее всего, последним в коллекции великого аргентинца. Она получилась интересной. Месси забирал «Золотые мячи» в годы, когда ничего выдающегося не совершал. Он получил его в год, когда все ждали награды Роберту Левандовскому, в год, когда все ждали победы Хави, Иньесты или Снейдера. Наконец, сегодня Месси станет первым обладателем «Золотого мяча», играющим не в Европе (это, кстати, разрыв с традицией, которую соблюдали даже после того, как стали вручать приз не только европейцам). Ну и самое занятное. В год, когда Месси выиграл чемпионат мира, «Золотой мяч» дали Бензема, потому что правила изменились, и подотчетный год теперь не календарный, а футбольный: осень-весна.

Златан Ибрагимович, Луис Суарес, Мохамед Салах. Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?

Ну ладно. Это уже придирка.

В этот раз вопросов к вручению приза Месси нет. Возможно, чемпионат мира уже стерся из памяти, но обойти его вниманием, как в 2010-м и 2014-м, нельзя. France Football исторически отталкивался именно от чемпионатов мира и если бы в 2010-м и 2014-м приз вручал он, то, скорее всего, Месси и Криштиану Роналду остались бы без наград.

А тут...

Месси выполнил свою миссию. Сделал под конец карьеры то, чего от него ждали с момента дебюта в большом футболе. Он-таки помог Аргентине стать чемпионом мира. Да еще и семь голов забил, да еще и дубль в финале сделал. Все довольны. И только Баба-яга в моем лице против.

Фото Global Look Press

Новый герой

Потому что есть Хулиан Альварес, который ворвался в мировой футбол с той же задорной, лихой скоростью, с какой он обычно врывается в штрафные соперников. Два года назад, когда Паучок оформлял победный дубль в аргентинском суперкласико, по нашу сторону Атлантики о нем никто не слышал. Год назад, когда он редко поднимался со скамейки «Сити», никто не воспринимал его как какую-то серьезную футбольную величину.

И вот осень 2023-го Альварес встречает с уникальным достижением. За год он выиграл требл + чемпионат мира. Такого не делал никто. Это практически «Золотой большой шлем», который есть только у Штефи Граф: все турниры БШ + Олимпиада в один год. Так и с Альваресом. Снейдеру в 2010-м не хватило до этого достижения совсем чуть-чуть. А вот Хулиан — смог. Ему 23, а в футболе осталось не так много трофеев, которые бы он не брал: клубный чемпионат мира, Южноамериканский кубок, Лига Европы. Это к двадцати трем.

Альварес — универсальный нападающий. Он умеет не только забивать голы, но и не ленится помогать. Много ассистирует. Не ассистирует, так стягивает оборону, освобождая пространство для партнеров. Не стягивает, так отбирает. Не отбирает, так закрывает, когда нужно, бреши в обороне. Да, он забивает меньше Мбаппе и Холанна, но умеет гораздо больше. И если вы внимательно смотрите футбол, то не найдете ни одного матча с его участием, где бы он был бесполезен. Со времен его дебюта за «Ривер Плейт».

Хулиан Альварес и&nbsp;Лионель Месси. Идеальный напарник для Месси в атаке сборной. Альварес учился у Дриусси и впечатлил отца Лео в 11 лет

Альварес может заменить Холанна. Но он также может заменить Фодена, Грилиша или Де Брюйне. Таких игроков немного.

Ну и, наконец, именно с появлением Альвареса в основе сборной Аргентины и начался поход команды Скалони за чемпионством. На чемпионате мира у Хулиана «4+1». И невидимая работа на благо всея Аргентины. Потому что именно Альварес регулярно освобождал зоны для Месси и Ди Марии, путая карты защитникам Польши, Мексики, Австралии, Нидерландов, Хорватии, Франции.

Ему двадцать три, и он уже достоин «Золотого мяча». Ведь он тоже герой чемпионата мира.

Фото Global Look Press

А не будет ли это странно?

Нет, друзья. После отмены «Золотого мяча» — 2020 и вручения Месси приза в 2021-м странным не будет уже ничего.

А если откатить назад, то «Золотой мяч» классических времен придерживался довольно ясного принципа. Редакция просто выбирала футбольного героя за год. Да, временами этот выбор принимал странные формы. Например, в 1986 году France Football так вознес на Олимп Игоря Беланова, которого даже в СССР не признали лучшим игроком сезона. Но с точки зрения редакции выбор был единственно возможным. Ведь Марадоне приз было вручить нельзя, а главным героем Кубка чемпионов того сезона был вратарь «Стяуа» Дукадам. Но ведь нужен был забивала. И он нашелся в Кубке Кубков, да еще и второй на ЧМ-86 по «гол+пас».

Лионель Месси, Эрлин Холанн и&nbsp;Хулиан Альварес. «Золотой мяч»: Месси или Холанн? Онлайн-трансляция церемонии вручения приза

«Золотой мяч» с момента основания и до 2010 года был про выбор героя.

Хулиан Альварес под этот критерий подходит.

Впрочем, если он будет так играть, то «Золотой мяч» обязательно получит. Но, как в известном сериале, не сегодня!

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Хулиан Альварес
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