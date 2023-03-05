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Сегодня, 14:45

Альманах наших в Европе: Кокорин, Головин, Миранчук и еще 28 российских легионеров

Гоша Чернов
Корреспондент
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Александр Кокорин, Александр Головин, Алексей Миранчук.
Ежегодный выпуск гида «СЭ» по российским футболистам, играющим за рубежом.

2022-й был тяжелым годом с точки зрения взаимодействия российского футбола с европейским. Весной можно было ожидать оттока наших игроков с Запада, и в отдельных странах (Польша, Чехия) число наших легионеров действительно искусственно поредело. Но глобально ситуация не изменилась — как и раньше, в высших дивизионах Европы можно найти несколько десятков россиян.

Ниже — все известные профессиональные российские игроки в Европе. Как и всегда, у списка лишь три критерия. Футболист:

  • владеет паспортом Российской Федерации (подтверждено в интервью и/или в открытом источнике);
  • не заигран за взрослые национальные команды других стран, то есть может играть за сборную России;
  • представляет клуб высшей лиги за пределами стран бывшего СССР или второй лиги «большой пятерки».

Германия

Андрей Лунев.
Фото Global Look Press

Андрей Лунев
Клуб: «Байер»
Возраст: 31 год
Амплуа: вратарь
В сезоне-2022/23: 1 матч, 2 пропущенных мяча

Александр Жиров
Клуб: «Зандхаузен» (D2)
Возраст: 32 года
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: 25 матчей, 3 гола

В Германии традиционно много футболистов с российским паспортом, но подавляющее большинство из них играет в различных низших дивизионах и региональных лигах. В двух верхних бундеслигах россиян всего двое. Лунев уже полтора сезона сидит в запасе «Байера» и только в августе вышел на одну игру, так как основной голкипер Лукаш Градецки был дисквалифицирован.

Жиров — ветеран «Зандхаузена», он уже почти пять лет играет за немецкий клуб и дослужился до звания вице-капитана. Вместе с Александром играет и уроженец Москвы немец Эрик Зенга. Правда, дела у «Зандхаузена» идут не очень — команда замыкает таблицу второй бундеслиги. В этой же лиге выступает и еще один прекрасно говорящий по-русски футболист — камерунец Гаэль Ондуа из «Ганновера» прославился тем, что на ЧМ-2022 играл в бутсах с российским флагом.

Италия

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Алексей Миранчук
Клуб: «Торино», в аренде из «Аталанты»
Возраст: 27 лет
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 20 матчей, 4 гола, 3 голевые передачи

Денис Черышев
Клуб: «Венеция» (D2)
Возраст: 32 года
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 12 матчей, 3 гола, 1 голевая передача

Летом российская диаспора в Италии изменилась: Кокорин улетел на Кипр, Миранчук сменил клуб, а Черышев впервые в карьере покинул Испанию ради «Венеции».

На игровой практике каждого из них трансферы сказались в той или иной степени благоприятно. Миранчук нашел общий язык с экс-армейцем Влашичем и регулярно выходит в основе «Торино». Черышев осенью тоже постоянно играл за «Венецию». Правда, травма бедра вывела его из строя до конца зимы, сейчас Денис лишь изредка появляется на замену и пытается помочь «Венеции» не вылететь из серии В.

Алексей Миранчук (справа) в&nbsp;матче против &laquo;Удинезе&raquo;. Миранчук: луч света в темном лесу «дровосеков» из «Торино»

Франция

Александр Головин.
Фото Global Look Press

Александр Головин
Клуб: «Монако»
Возраст: 26 лет
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 35 матчей, 6 голов, 7 голевых передач

Головин остается самым дорогим российским футболистом — сейчас Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро. Саша стабилен: тренеры в «Монако» меняются, а он продолжает приносить пользу команде. Неудивительно, что на днях Головин продлил контракт с клубом до 2026 года. Этот сезон обещает стать лучшим для российского хавбека на Лазурном Берегу: он уже побил личный рекорд по голам за отдельно взятый чемпионат Франции и тащит «Монако» в Лигу чемпионов.

Александр Головин. Для Кокорина Монако — ночные клубы. Для Головина — футбол

Испания

Никита Иосифов.
ФК «Вильярреал»

Никита Иосифов
Клуб: «Вильярреал В» (D2)
Возраст: 21 год
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 10 матчей

После ухода Черышева российских футболистов в ла лиге не осталось, но во втором по силе дивизионе за дубль «Вильярреала» играет воспитанник «Спартака» и «Локомотива» Никита Иосифов. Правда, в большинстве матчей текущего сезона россиянин выходил на замену.

Помимо Иосифова в системе «Вильярреала» есть еще один россиянин — 19-летний защитник Антон Ефремов переехал в Испанию еще в 2019-м, сейчас числится в третьей команде желтых. Отметим и воспитанника «Динамо» Николая Обольского — 26-летний форвард постоянно играет в третьей лиге за «Культураль Леонесу», в этом сезоне забил трижды.

Англия

Никита Хайкин.
ФК «Буде-Глимт»

Никита Хайкин
Клуб: «Бристоль Сити» (D2)
Возраст: 27 лет
Амплуа: вратарь
В сезоне-2022/23: 14 матчей, 18 пропущенных мячей за «Буде-Глимт»

Хайкин — космополит. Он родился в Израиле, вызывался в сборную России, а еще занимался в академии «Челси» и обладает британским паспортом. Последний факт и позволил Хайкину беспрепятственно перейти в «Бристоль Сити» в январе.

В «Буде-Глимт» голкипер провел золотые годы: дважды становился чемпионом Норвегии, играл в отборочном турнире Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы против «Арсенала» и в четвертьфинале Лиги конференций против «Ромы». После окончания контракта в минувшем декабре Хайкин покинул Норвегию и отправился в чемпионшип, где пока довольствуется статусом второго номера «Бристоль Сити».

Португалия

Станислав Крицюк.
ФК «Жил Висенте»

Станислав Крицюк
Клуб: «Жил Висенте»
Возраст: 32 года
Амплуа: вратарь
В сезоне-2022/23: 15 матчей, 21 пропущенный мяч

Иван Злобин
Клуб: «Фамаликан»
Возраст: 25 лет
Амплуа: вратарь
В сезоне-2022/23: 1 матч, 0 пропущенных мячей

Оба российских голкипера играют в Португалии уже много лет и свободно говорят на португальском. Крицюк после неудачного прошлого сезона в «Зените» вернулся в «Жил Висенте» и, оправившись от травмы колена, занял место в основе. У Злобина ситуация с практикой хуже: он выступает за другого середняка чемпионата Португалии «Фамаликан», где за весь сезон сыграл лишь в ничего не решавшем матче группового этапа Кубка лиги.

Кроме того, с прошлого года за молодежную команду португальского «Лейшоэша» (вторая лига) играет сын Дмитрия Аленичева Даниил — ему сейчас 18 лет.

Турция

Магомед Оздоев.
ФК «Фатих Карагюмрюк»

Магомед Оздоев
Клуб: «Фатих Карагюмрюк»
Возраст: 30 лет
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 22 матча, 4 гола, 2 голевые передачи

Федор Кудряшов
Клуб: «Антальяспор»
Возраст: 35 лет
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: 14 матчей

Марк Мампасси
Клуб: «Антальяспор», в аренде из «Локомотива»
Возраст: 19 лет
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: 9 матчей за «Локомотив»

В начале сезона список российских легионеров в Турции пополнился Артемом Дзюбой, но он покинул «Адану Демирспор» еще до зимнего трансферного окна. Зато другой недавний зенитовец Оздоев уже стал ключевой фигурой клуба «Фатих Карагюмрюк»: Магомед — второй по числу сыгранных минут в команде Андреа Пирло.

Кудряшова уже можно назвать старожилом чемпионата Турции: он играет в Анталье уже больше трех лет, хотя в этом сезоне чуть реже обычного — мешают травмы. С февраля у Федора появился партнер по обороне из РПЛ: «Локо» отдал Мампасси в краткосрочную аренду.

Бельгия

Роман Нойштедтер.
ФК «Вестерло»

Роман Нойштедтер
Клуб: «Вестерло»
Возраст: 35 лет
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: 24 матча, 1 гол, 1 голевая передача

Александр Филин
Клуб: «Эйпен»
Возраст: 26 лет
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: 3 матча за «Эйпен». 14 матчей за «Химки»

Когда Нойштедтер уходил из «Динамо» летом 2021-го, казалось, что его карьера близится к закату. В «Вестерло» у экс-защитника сборной России долго не шло, зато в этом сезоне Роман превратился в футболиста стартового состава и помогает фламандской команде бороться за выход в еврокубки.

Январский трансфер защитника «Химок» Филина в Бельгию — из разряда неожиданных. Но, судя по всему, крымчанин выбрал верный путь: да, «Эйпен» борется за выживание, но Александр с первых же игр закрепился в основе.

Финляндия

Максим Рудаков.
ФК «Хонка»

Максим Рудаков
Клуб: «Хонка», в аренде из «Ростова»
Возраст: 27 лет
Амплуа: вратарь
В сезоне-2023: 3 матча, 5 пропущенных мячей

Антон Попович
Клуб: «КуПС»
Возраст: 26 лет
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2023: 5 матчей, 1 голевая передача

В Финляндии всегда хватало российских игроков. Раньше «Зенит» пачками отдавал молодежь в аренду разным местным клубам, но сейчас эти связи почти утрачены. Хотя один воспитанник сине-бело-голубых в Финляндии есть — голкипер Максим Рудаков в конце 2010-х пару лет отыграл за ХИК, с которым стал чемпионом страны, а теперь защищает цвета «Хонки», находясь в аренде из «Ростова». В финской команде Рудаков — первый номер: в прошлом сезоне он пропустил лишь один матч, а сейчас даже периодически носит капитанскую повязку.

Другой легионер Антон Попович считается россиянином формально. Его отец Валерий когда-то играл за ЦСКА и «Спартак», но в девяностые уехал за рубеж и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Финляндии. Антон там родился, воспитывался, сделал себе карьеру и вообще никогда не играл в России.

Израиль

Магомед-Шапи Сулейманов.
ФК «Хапоэль» Беэр-Шева

Магомед-Шапи Сулейманов
Клуб: «Хапоэль» Беэр-Шева, в аренде из «Краснодара»
Возраст: 23 года
Амплуа: нападающий
В сезоне-2022/23: 26 матчей, 4 гола, 5 голевых передач

Сергей Бородин
Клуб: «Бейтар», в аренде из «Краснодара»
Возраст: 24 года
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: 6 матчей за «Бейтар». 12 матчей, 1 гол за «Краснодар»

Григорий Морозов
Клуб: «Бейтар», в аренде из «Целе»
Возраст: 28 лет
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: 4 матча, 1 голевая передача за «Бейтар». 15 матчей, 3 голевые передачи за «Целе»

Зимой достаточно неожиданно израильская лига стала одной из ведущих по числу россиян. Все три наших футболиста находятся в арендах: Бородин и Сулейманов из «Краснодара», а экс-динамовец Морозов — из словенского «Целе».

Шапи за полгода уже освоился в Израиле — он регулярно отмечается результативными действиями за одного из лидеров чемпионата «Хапоэль», осенью играл в Лиге конференций. Бородин и Морозов, судя по всему, тоже будут играть заметные роли в весенней части чемпионата Израиля: они перешли в «Бейтар» лишь месяц назад, но уже закрепились в основе.

Кипр

Александр Кокорин.
Фото Соцсети

Александр Кокорин
Клуб: «Арис», в аренде из «Фиорентины»
Возраст: 31 год
Амплуа: нападающий
В сезоне-2022/23: 21 матч, 9 голов, 4 голевые передачи

Иван Алексеев
Клуб: «Акритас», в аренде из «Родины»
Возраст: 21 год
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 4 матча

Магомедхабиб Абдусаламов
Клуб: «Акритас», в аренде из «Пафоса»
Возраст: 19 лет
Амплуа: нападающий
В сезоне-2022/23: 13 матчей

Российские футболисты на Кипре всегда были и будут, но никогда раньше мы не наблюдали за местным чемпионатом так пристально, как сейчас. Все из-за Кокорина, который проводит лучший сезон после рестарта карьеры — форвард стабильно играет и забивает за «Арис», который идет в топ-3 лиги. Сам Александр с девятью голами тоже идет на третьем месте снайперской гонки чемпионата Кипра.

Нельзя забывать и о других россиянах на острове — и Алексеев, и Абдусаламов играют на Кипре уже пару лет. Оба — футболисты ротации местного аутсайдера «Акритаса».

Александр Кокорин во&nbsp;время интервью YouTube-каналу &laquo;Суперлига&raquo;. «Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Греция

Юрий Лодыгин.
ФК «Панатинаикос»

Юрий Лодыгин
Клуб: «Панатинаикос»
Возраст: 32 года
Амплуа: вратарь
В сезоне-2022/23: 4 матча, 3 пропущенных мяча

Мама бывшего голкипера «Зенита» родом из Греции, поэтому и Лодыгин значительную часть карьеры посвящает этой стране. «Панатинаикос», куда Юрий перебрался летом, — пятый греческий клуб вратаря, и здесь он впервые может стать чемпионом Греции: афинская команда сейчас лидирует в лиге. Правда, сам Лодыгин в «Пао» не основной: в этом сезоне он играл только в Кубке Греции, откуда команда уже вылетела.

Чехия

Владислав Левин.
ФК «Словацко»

Владислав Левин
Клуб: «Словацко»
Возраст: 27 лет
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 13 матчей

Прошлой весной двум российским футболистам Евгению Назарову и Максиму Матвееву не выдали рабочие визы в Чехии, поэтому они были вынуждены покинуть страну. У воспитанника «Динамо» Владислава Левина такой проблемы не возникло, так как он играет в Чехии с 2017 года и давно стал заметной фигурой для местного чемпионата — в нем он сыграл уже больше ста матчей.

«Словацко» — четвертый чешский клуб в карьере Левина. В прошлом сезоне он почти всегда выходил в стартовом составе, но в этом появляется на газоне реже. Впрочем, осенью Левин успел сыграть матч против «Партизана» в Лиге конференций.

Венгрия

Николай Прудников
Клуб: «Мезекевешд»
Возраст: 25 лет
Амплуа: нападающий
В сезоне-2022/23: не играл

Воспитанник «Чертаново» долго пробивался в РПЛ, но пока все его достижения касаются первой и второй лиг. Пару лет Прудников отыграл за «Зенит-2» в ФНЛ, а в прошлом сезоне Николай был одним из тех, кто напрямую помогал «Оренбургу» выйти в премьер-лигу. Полгода форвард оставался свободным агентом, но в январе контракт с ним подписал середняк чемпионата Венгрии «Мезекевешд».

Сербия

Егор Пруцев.
ФК «Црвена Звезда»

Егор Пруцев
Клуб: «Црвена Звезда»
Возраст: 20 лет
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 2 матча

Младший брат полузащитника «Спартака» Данила Пруцева перешел в «Црвену Звезду» полгода назад. Егор был очень рад, потому что намеревался играть именно в Европе, но пока с игровой практикой у россиянина проблемы — всего пара матчей за сезон. Главный тренер «Звезды» Милош Милоевич объяснял это тем, что на позиции Пруцева много сильных футболистов.

Сам хавбек не унывает: в ноябре он приезжал в Санкт-Петербург на товарищеский матч с «Зенитом», после чего заявил «СЭ», что рассчитывает получать больше игрового времени после зимних сборов.

Босния и Герцеговина

Алексей Никитин
Клуб: «Тузла Сити»
Возраст: 31 год
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: 12 матчей за «Химки»

Павел Баранов
Клуб: «Слога»
Возраст: 23 года
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 3 матча за «Слогу». 19 матчей, 1 гол, 1 голевая передача за «Велес»

Илья Гучмазов
Клуб: «Слога»
Возраст: 21 год
Амплуа: вратарь
В сезоне-2022/23: 1 матч, 1 пропущенный мяч

Румыния

Рассамбек Ахматов.
ФК «Киндия»

Рассамбек Ахматов
Клуб: «Киндия»
Возраст: 26 лет
Амплуа: полузащитник
В сезоне-2022/23: 25 матчей, 1 гол, 1 голевая передача

Хорватия

Михаил Меркулов
Клуб: «Риека»
Возраст: 29 лет
Амплуа: защитник
В сезоне-2022/23: не играл

В других государствах северной части Балканского полуострова

Север Балкан — еще одна область, которая всегда привлекала российских футболистов. Сейчас в высшей лиге Боснии и Герцеговины играют сразу трое, причем все сменили клубы месяц назад. Голкипер Гучмазов — воспитанник «Црвены Звезды», хавбек Баранов до этого играл только в клубах первой или второй лиги. А защитника Никитина вы прекрасно знаете по игре за «Амкар», «Уфу» и «Химки» в РПЛ — в 31 год Алексей впервые решил уехать за границу.

За середняка чемпионата Румынии «Киндию» играет уникальный футболист: чеченец Ахматов все детство провел во Франции, несколько лет играл в США, но сейчас оказался на Балканах. В Хорватии остался только один российский футболист — экс-защитник «Урала» и «Рубина» Михаил Меркулов. Но он скоро покинет «Риеку»: сперва играть ему мешала травма, а не так давно новый тренер отстранил россиянина от работы с основой в рамках глобальной чистки состава.

Александр Головин
Александр Кокорин
Алексей Миранчук
Денис Черышев
Магомед Оздоев
Никита Хайкин
Станислав Крицюк
Футбол
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