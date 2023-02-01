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Скандалы

1 февраля, 17:30

«Настоящий мужчина должен отсидеть в тюрьме». Все скандалы с участием Кокорина: от шампанского в Монте-Карло до драки в кафе

Отдел футбола «СЭ»
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Александр Кокорин во время интервью YouTube-каналу «Суперлига».
Самые яркие перформансы Александра Кокорина, который на днях снова отличился.

«Каждый мужчина должен отсидеть»

30 января Александр Кокорин дал интервью YouTube-каналу «Суперлига», в котором заявил, что мужчине нужно сесть в тюрьму в качестве меры воспитания.

«Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтоб там чуть в себя прийти и такую школку чуть прочувствовать. Нужно сделать лайфхак. Чтоб в себя приводить ребят, которые чуть поплыли. На месяц, на два в СИЗО», — рассказал Кокорин, который провел в заключении около 11 месяцев.

Футболист вышел на свободу в сентябре 2019 года и нынешний сезон проводит в «Арисе» на правах аренды из «Фиорентины».

Александр КОКОРИН, Павел МАМАЕВ и Юрий ЖИРКОВ. Кокорин и Мамаев в Монте-Карло потратили на шампанское 250 тысяч евро

Шампанское в Монте-Карло за 250 тысяч евро

После вылета с чемпионата Европы летом 2016 года Александр Кокорин и Павел Мамаев недолго грустили и отправились на частном самолете отдыхать в Монте-Карло.

Там они устроили пышную вечеринку в популярном ночном клубе Twiga: по данным Life, Кокорин и Мамаев купили 500 бутылок шампанского «Арман де Бриньяк» по 500 евро за одну бутылку и в общей сложности потратили 250 тысяч евро на выпивку для себя и гостей заведения.

Шампанское им выносили под гимн России и бенгальские огни, а Кокорин и Мамаев проводили вечер в окружении девушек и курили кальян.

Засветился с эскортницами в Барвихе

Осенью 2014 года Кокорин, который был женат на модели Дарье Валитовой, засветился на фотографиях с элитными эскортницами в сауне «Барвиха Luxury Village» загородного комплекса на Рублево-Успенском шоссе.

Несмотря на похождения мужа, Валитова не стала разводиться с Кокориным — зимой они отправились отдыхать в ОАЭ и выложили совместное фото с подписью: «К нам не подкопаться, не стоит даже париться».

Александр Кокорин. Кокорин прокомментировал информацию об эвакуации «Ламборгини»

«Ламборгини» без номеров, страховки и куча штрафов

У Кокорина богатая история с нарушениями ПДД на дорогих автомобилях. В 2017 году его задерживали за езду по встречной полосе и лишали прав на четыре месяца. Пока футболист сидел в тюрьме, его супруга накопила 47 штрафов за нарушения ПДД на сумму свыше 30 тысяч рублей.

А в 2021 году у Кокорина обнаружили новый «Ламборгини» в Москве, когда футболист уже был на контракте с «Фиорентиной». В июне того года сотрудники ДПС обратили внимание на яркое авто без номерных знаков и остановили его. Футболиста в авто не было, а машина была зарегистрирована на маму игрока. После обысков в багажнике были обнаружены шесть номерных знаков. Авто эвакуировали. «Я удивился, когда увидел фото и подпись, что машина принадлежит мне. Я продал ее два года назад и никакого отношения к ней не имею», — заявил футболист.

"Ламборгини" Александра Кокорина. Фото Известия
«Ламборгини» Александра Кокорина.
Фото Известия

Стрельба из пистолета на свадьбе

В декабре 2017-го Кокорин веселился на свадьбе своего друга и футболиста Алана Чочиева («Крылья Советов», «Алания») во Владикавказе.

Александр выкладывал в соцсети видео со стрельбой в воздух из пистолета, а также фотографию, на которой поднес пистолет к лицу.

«Ничего особенного. Свадьба в Осетии», — подписал фото футболист, но затем удалил снимок.

Свадебное фото Кокорина. Фото Соцсети
Свадебное фото Кокорина.
Фото Соцсети

Усы Станиславу Черчесову

В 2017 году Кокорин сделал месседж в адрес тренера сборной России Станислава Черчесова. Россияне тем летом играли на Кубке конфедераций и уступили Мексике 1:2.

После поражения сборной России вместе с Артемом Дзюбой Кокорин записал и выложил видео с жестом, приложив ладонь к губам и изобразив усы. Многие восприняли это как сообщение тренеру Черчесову, который не вызывал игроков в национальную команду на тот турнир.

«Это был прикол, мы сидели и смеялись, а он вдруг взял и выложил в Сеть. Говорю же, он по-хорошему раздолбай и добряк, не несет никакого негатива. Я ему говорю, ты зачем это выложил, совсем дурак? Он мне: «Да ладно, это же шутка, все посмеются». Через два часа говорит: «Похоже, ж**а какая-то». Я ему: «Это сразу было понятно, что ж**а!» — рассказывал позже Дзюба в интервью «СЭ».

Александр Кокорин. Кокорин обещал, что никогда не перейдет в «Спартак», и чуть не повторил легендарный мем Баринова

Говорил, что никогда не перейдет в «Спартак»

В карьере Кокорина не обошлось и без истории про непоследовательность: в 2013 году он признавался, что никогда не будет играть в «Спартаке».

— Есть ли клуб в России, в который вы не перейдете никогда?

— Наверное, только в «Спартак». Но это с детства у меня на него обида, поэтому красно-белую футболку никогда не надену, — отмечал он в интервью Sportbox.ru.

Александр Кокорин в "Спартаке". Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин в «Спартаке».
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Но в 2020 году Кокорин все-таки перешел в «Спартак». В начале этого года футболист попытался объяснить свое решение: «Знаете, получилось довольно забавно. Однажды я сказал в интервью, что никогда не перейду в «Спартак». Но после того как «Зенит» сообщил мне, что я им не нужен и они собираются играть без меня, я сказал себе, что должен это сделать. Я говорил, что никогда не пойду в «Спартак», и поэтому я должен был перейти именно туда», — сказал он в интервью Foot Mercatо.

Найти логику в словах Кокорина оказалось трудно.

10&nbsp;августа. Торжок. Колония ИК-4. Жизнь Кокорина и Мамаева в тюрьме: самые интересные факты

Драки, арест и тюрьма

В 2018-м Кокорин вместе с другом Мамаевым вляпался в главный скандал в своей жизни. После матча «Зенита» и «Краснодара» они отправились в Москву отдыхать. Там они в компании друзей посетили стриптиз-клуб и устроили драку — сначала с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем в «Кофемании» с Денисом Паком, которого Кокорин ударил стулом.

11 октября футболисты были арестованы, на них было заведено уголовное дело. Кокорин был приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, Мамаев — к 1 году и 5 месяцам. В августе 2019-го футболисты подали прошение о досрочном освобождении и 17 сентября были освобождены, проведя в заключении около 11 месяцев.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис 0
Барселона 0
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